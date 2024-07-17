"Может быть, мы сделаем ещё один или два трансфера - тут по ситуации. Усиление планируется на позицию крайнего защитника", - цитирует Андреева "Чемпионат".
В летнее трансферное окно "Оренбург" выкупил у колумбийского "Индепендьенте" нападающего Джастина Куэро, а также оформил переход полузащитника Хорди Томпсона из чилийского "Коло-Коло", полузащитника "Зенита-2" Алексея Барановского, центрального защитника сине-бело-голубых Артёма Касимова. Клуб подписал на правах свободных агентов защитника Дмитрия Рыбчинского, который ранее выступал за "Локомотив" и крайнего защитника Георгия Зотова, который в прошлом сезоне принадлежал "Крыльям Советов".
В "Оренбурге" рассказали, какую позицию планируют усилить в летнее трансферное окно
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о трансферных целях клуба.
Фото: ФК "Оренбург"