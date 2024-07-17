"У Глушенкова в "Спартаке" не получилось, а в "Локо" хорошо заиграл. Сейчас в "Зенит" перешёл - посмотрим, как там будет. Понятно, что там другой уровень, чем в "Локомотиве". Интересно будет. А так не могу ещё кого-то из чертановских вспомнить: они все либо в "Спартаке", либо в "Крыльях". А, да, Пиняев ещё. Пока не всё получается в "Локомотиве", - цитирует Чернова "Чемпионат".
В сезоне-2023/2024 Максим Глушенков принял участие в 38-ми встречах за московский "Локомотив" во всех турнирах и записал на свой счёт 8 забитых мячей и 19 результативных передач. В летнее трансферное окно нападающий перешёл в петербургский "Зенит" за 6,5 миллионов евро, подписав контракт до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро. В матче за Суперкубок России против "Краснодара" Глушенков провёл на поле все 90 минут и забил два гола, сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:2.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Защитник "Спартака" Чернов: посмотрим на Глушенкова в "Зените" - там другой уровень, чем в "Локомотиве"
Фото: ФК "Зенит"