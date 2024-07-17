"Не уверен, что "Зенит" станет чемпионом в новом сезоне. Команды РПЛ хорошо укомплектовались. ЦСКА и "Динамо" выглядят неплохо. "Зениту" повезло в матче с "Краснодаром". Думаю, получится интересный чемпионат", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, опередив ближайших преследователей - "Краснодар" и московское "Динамо" на одно очко. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны - в Суперфинале турнира петербуржцы одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" - встреча состоится 20-го июля в 17:30 по московскому времени.
Пономарев: не уверен, что "Зенит" станет чемпионом России в новом сезоне
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв сомневается, что петербургский "Зенит" вновь станет чемпионом России.
Фото: ФК "Зенит"