"Второе и третье места, мне кажется, будут разыгрывать ЦСКА, "Динамо" и "Спартак". Еще не до конца, но я увидел, чего хочет от них новый тренер. Сравнивал, во что играл при нем "Ференцварош". Станкович пытается сделать в "Спартаке" что-то похожее", - сказал Кузьмичев.
В прошлом сезоне московский "Спартак" занял пятое место по итогам 30-и туров, набрав 50 очков. ЦСКА расположился на шестой позиции, наиграв на 40 баллов, а московское "Динамо" с 56-ю очками завоевало бронзовые медали. Чемпионом в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", сине-бело-голубые заработали 57 очков.
В первом туре нового сезона РПЛ "Спартак" отправится в гости к "Оренбургу", ЦСКА - к "Ростову", а "Динамо" примет на своем поле воронежский "Факел". Петербургский клуб проведет гостевой матч в Самаре против "Крыльев Советов". Первый тур начнется 20 июля и завершится 22-го числа.
"РБ Спорт"
Кузьмичев: второе и третье места будут разыгрывать ЦСКА, "Динамо" и "Спартак"
Бывший заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев оценил перспективы красно-белых, а также "Динамо" и ЦСКА в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"