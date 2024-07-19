"Жду от клуба борьбы за чемпионство, безусловно. Естественно, мне бы хотелось, чтобы трансферы и новый тренер положительно повлияли на команду, но лишь сезон сможет показать, насколько. Хочется посмотреть в начале чемпионата, как поведут себя новички", - заявил Алдонин.
В первом туре нового сезона московский ЦСКА сыграет на выезде с "Ростовом". Минувший сезон команда завершила на 6-м месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова набрали 48 очков в 30-ти турах. С нового сезона главным тренером ЦСКА будет сербский специалист Марко Николич. Ранее он уже работал в России и возглавлял "Локомотив".
Состав ЦСКА в летнее трансферное окно пополнили: защитник Данил Круговой ("Зенит"), полузащитник Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), а также форварды Секу Койта ("РБ Зальцбург") и Артем Шуманский (кипрский "Арис"). За переход Шуманского было заплачено 1.5 миллиона евро. Остальные пришли в статусе свободных агентов.
Источник: "СЭ"
Алдонин: жду от ЦСКА борьбы за чемпионство. Хотелось бы положительного влияния от трансферов и смены тренера
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от выступления "армейцев" в новом сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА