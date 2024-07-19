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Непомнящий: "Зенит" постепенно снижает зависимость от бразильцев. Глушенков может стать лидером на долгие годы

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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал работу "Зенита" в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Думаю, "Зенит" усилился россиянами, потому что бразильцы в любой момент могут уехать. Поэтому в клубе решили постепенно снизить зависимость от игроков из Бразилии. Глушенков способен стать лидером сине-бело-голубых на долгие годы. В матче за Суперкубок он смотрелся весьма неплохо", - заявил Непомнящий.

В летнее трансферное окно "Зенит" подписал четверых россиян: вратаря Евгения Латышонка из "Балтики", защитников Юрия Горшкова из "Крыльев Советов" и Сергея Волкова из "Краснодара" и форварда Максима Глушенкова из "Локомотива". Также, с переходом в "Зенит" связывали форварда "Спартака" Александра Соболева, однако, по сообщениям СМИ, клубы не договорились о сумме трансфера.

В Суперкубке России "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" (4:2). Дублем в своем дебютном официальном матче отметился Максим Глушенков.

Источник: "РБ Спорт"

Валерий Непомнящий Зенит Краснодар Максим Глушенков Маркус Вендел Клаудиньо
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