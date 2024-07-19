"Несмотря на потери, мне кажется, что "Краснодар" является фаворитом в матче с "Ахматом". Может быть, в команде нет лидеров, но в составе присутствуют другие имена, которые получат шанс проявить себя и должны им воспользоваться", - цитирует Абаева "Чемпионат".
Напомним, что в летнее трансферное окно голкипер Матвей Сафонов перешёл из "Краснодара" в "ПСЖ" за 20 миллионов евро - в прошлом сезоне вратарь провёл за южан 30 матчей в рамках РПЛ, пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также летом из клуба ушёл центральный защитник Хуниор Алонсо.
В воскресенье, 21-го июля, "Краснодар" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом" в первом туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Абаев: "Краснодар" является фаворитом в матче с "Ахматом", несмотря на потери
Экс-игрок "Краснодара" Илья Абаев считает, что "быки" являются фаворитами в матче с "Ахматом".
Фото: ФК "Краснодар"