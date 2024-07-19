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Игрок махачкалинского "Динамо" Сердеров: в Европе футболистов из России считают зажравшимися

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Игрок махачкалинского "Динамо" Сердер Сердеров рассказал об отношении европейских клубов к футболистам из России.
Фото: ФК "Славия"
"В Европе смотрят так: российский футболист – значит, зажравшийся и заработал много денег, поэтому давай подпишем его на год. Везде так относятся, особенно не в топ-лигах", цитирует Сердерова "Чемпионат".

Сердер Сердеров является воспитанником махачкалинского футбола. В разные годы выступал за "Анжи", ЦСКА, "Урал", "Крылья Советов", "Енисей". В 2018-2023 годах выступал в иностранных клубах: в Болгарии, Польше, Хорватии, Венгрии, Казахстане, Узбекистане.

В махачкалинское "Динамо" футболист перебрался в июле 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет 500 тыс. евро.

Сердер Сердеров Динамо Мх
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