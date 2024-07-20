"У Клаудиньо микротравма, поберегли", - цитирует Медведева Sport24.
Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо отсутствует в заявке команды на матч 1-го тура РПЛ с самарскими "Крыляьми Советов". Ранее сообщалось, что бразилец в ближайшее время может перейти в бразильский "Фламенго" за 18-20 миллионов евро, однако клубы не могут договориться о графике платежей за игрока.
В "Зените" раскрыли причину, по которой Клаудиньо отсутствует на матче с "Крыльями Советов"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал отсутствие полузащитника Клаудиньо на матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Зенит"