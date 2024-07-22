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Семин: сейчас "Зенит" кажется значительно сильнее, чем в прошлом сезоне

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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Локомотив"
"Конечно же "Зенит" оставил самое лучшее впечатление в первом туре. "Зенит" в хорошей форме, игроки хорошо подготовлены, и команда выглядит очень предпочтительно. Сейчас "Зенит" кажется значительно сильнее, чем в прошлом сезоне", - цитирует Семина "СЭ".

В 1-м туре РПЛ петербургский "Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 4:0. Забитыми мячами отличились: Максим Глушенков (дубль), Матео Кассьерра и Педро. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с казанским "Рубином".

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России, а также завоевала Кубок страны, одержав победу в Суперфинале турнира над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1. В летнее трансферное окно клуб приобрёл голкипера Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также нападающего Максима Глушенкова.

Юрий Семин Зенит
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