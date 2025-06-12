"У него есть успешный опыт в развитии игроков и команды. Мы с нетерпением ждём, когда он начнёт руководить командой в предстоящем сезоне", - говорится в заявлении клуба.
Контракт с 51-летним тренером заключен до лета 2028 года. Ранее Франк тренировал "Брентфорд", вместе с которым занял 10-е место в АПЛ.
"Тоттенхэм" ранее расстался с тренером Анге Постекоглу, хотя клуб выиграл Лигу Европы в минувшем сезоне.
Томас Франк назначен новым главным тренером "Тоттенхэма"
Новым главным тренером "Тоттенхэма" назначен Томас Франк.
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