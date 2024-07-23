"Взяли Мевлю — расторгли. Взяли Бальде — расторгли. Взяли Тавареша — отправили в аренду, а потом, наверняка, расторгнут. При этом и с Классеном расторгли зачем-то. Кто следующий на выход? Возможно, Угальде через аренду, а полную сумму будет платить "Спартак", как было с Бальде. Этот трансфер намного смешнее трансфера Педро Роши", - приводит слова Салиховой Sport24.
Сегодня, 23 июля московский "Спартак" объявил о том, что австрийский клуб "ЛАСК" на год арендовал 23-летнего португальского защитника Томаша Тавареша. Красно-белые приобрели футболиста зимой 2023 году у "Бенфики" - сумма компенсации составила 2 млн евро. Большую часть времени Тавареш находился в лазарете из-за разрыва крестообразной связки в июне 2023 года. Поэтому в прошлом сезоне он принял участие только в четырёх матчах.
Зарема Салихова - о трансфере Тавареша: отправили в аренду, а потом, наверняка, расторгнут. Кто следующий на выход?
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась своим мнением об аренде защитника москвичей Томаша Тавареша австрийским клубом "ЛАСК".
Фото: ТАСС