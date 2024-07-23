Соглашение между игроком и клубом могло быть автоматически продлено. Но "Зенит" настаивал на том, чтобы зарплата футболиста была снижена с 2 до 1,3-1,5 млн евро. Марио Фернандес ответил отказом на подобное предложение.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб принял решение расстаться с 33-летним футболистом, потому что тренерский штаб был не доволен его физическим состоянием. Фернандес готов рассмотреть варианты предложения карьеры в других командах Российской Премьер-Лиги.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" предлагал Фернандесу продлить контракт со снижением зарплаты на 0,5-0,7 млн евро. Марио отказался
По информации СМИ, петербургский "Зенит" предлагал Марио Фернандесу продлить контракт, но со снижением зарплаты на 0,5-0,7 млн евро.
Фото: "РИА Новости"