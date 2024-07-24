"Это самый слабый "Спартак" за последние годы? Возможно, да. Эта команда в последние годы не блещет, тому подтверждение и наш матч. Но это уже их проблема, наша задача была выйти и победить", - цитирует Малых "Матч ТВ".
В 1-м туре РПЛ "Оренбург" на своем поле одержал сухую победу над московским "Спартаком" со счётом 2:0, забитыми мячами отметились: Перес и Гюрлюк. Во 2-м туре оренбуржцы примут на своем поле грозненский "Ахмат", а красно-белые сыграют на выезде с подмосковными "Химками".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером команды стал Деян Станкович, который ранее работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Защитник "Оренбурга" Малых: возможно, этот "Спартак" самый слабый за последние годы
Капитан "Оренбурга" Андрей Малых высказался о состоянии московского "Спартака".
Фото: ФК "Оренбург"