Как сообщает источник, российский нападающий в данный момент не вылетел в Грецию. Он остался в Москве и взял время на то, чтобы принять окончательное решение по поводу перехода в ПАОК.
Напомним, что ранее официальные представители греческого клуба подтвердили информацию об интересе к форварду ЦСКА. Также сообщалось, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров.
Отметим, что ранее Федор Чалов уже выступал в составе европейского клуба. Он играл в швейцарском "Базеле" полгода на правах аренды, за который провел 16 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: Чалов взял время на принятие решения по поводу перехода в ПАОК
Нападающий ЦСКА Федор Чалов взял время, чтобы обдумать решение по поводу своего перехода в ПАОК.
Фото: "РИА Новости"