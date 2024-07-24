Sport24: Чалов взял время на принятие решения по поводу перехода в ПАОК

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов взял время, чтобы обдумать решение по поводу своего перехода в ПАОК.
Фото: "РИА Новости"
Как сообщает источник, российский нападающий в данный момент не вылетел в Грецию. Он остался в Москве и взял время на то, чтобы принять окончательное решение по поводу перехода в ПАОК.

Напомним, что ранее официальные представители греческого клуба подтвердили информацию об интересе к форварду ЦСКА. Также сообщалось, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров.

Отметим, что ранее Федор Чалов уже выступал в составе европейского клуба. Он играл в швейцарском "Базеле" полгода на правах аренды, за который провел 16 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.

Источник: Sport24

Федор Чалов ЦСКА ПАОК Российские трансферы
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