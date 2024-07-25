"Мы продолжаем взаимодействовать с Олегом Ивановичем, который дает нам советы. Он сохраняет свою должность в клубе. Это сотрудничество очень полезно для клуба. Олег Иванович знает все про футбол. Мы хотим, чтобы он как можно дольше продолжал работу у нас", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".
По итогам сезона-2023/2024 "Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата, волжане одержали победу над тульским "Арсеналом" в стыковых матчах с общим счетом 3:2 и сохранил место в Российской Премьер-Лиге.
В 1-м туре РПЛ команда Саши Илича потерпела домашнее поражение от казанского "Рубина" со счётом 2:4. Во 2-м туре нижегородцы примут на своем поле московский ЦСКА. Волжане сыграют в одной группе Кубка России с "Краснодаром", московским ЦСКА и грозненским "Ахматом".
В "Пари НН" сообщили, что Олег Романцев хочет сохранить должность советника клуба
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Олег Романцев хочет сохранить должность советника клуба.
Фото: "Матч ТВ"