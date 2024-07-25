"Вероятность прихода Джикии в наш клуб маленькая. Дело не в финансах и его желании, а в другом", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Ранее Шамиль Газизов заявил, что в махачкалинском "Динамо" ждут Георгия Джикию и хотели бы подписать игрока. Напомним, что центральный защитник покинул московский "Спартак" на правах свободного агента по окончании сезона-2023/2024. В прошлом сезоне Джикия провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
Гендир "Динамо Мх": вероятность прихода Джикии в наш клуб маленькая
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном трансфере Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"