"Я думаю, проблема не столько в том, хороший ли Барко игрок, сколько в том, как создать команду. Я вижу, что принимаются нелогичные решения, и мне также кажется, что Барко торопится, как будто он может решить проблемы "Спартака", - сказал Камоцци.
Эсекьель Барко перешел в московский клуб из аргентинского "Ривер Плейта", в прошедшем сезоне аргентинец принял участи в 28 играх, в которых забил два гола и сделал семь голевых передач. В своем первом интервью после перехода Барко признался, что ему больше нравится раздавать ассисты, нежели забивать самому. Новичок красно-белых также заявил, что хочет как можно скорее стать чемпионом вместе со "Спартаком". В карьере 25-летнего футболиста также были клуб из чемпионата США "Атланта Юнайтед" и аргентинский "Индепендьенте". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро, "Спартак" заключил контракт с Эсекьелем на три года.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: мне кажется, что Барко торопится, как будто он может решить проблемы "Спартака"
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал переход атакующего полузащитника Эсекьель Барко в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"