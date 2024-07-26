"Нужно время, чтобы Станкович определился. Сейчас приобрели новых футболистов. Если их взяли, то нужно привести их в полный порядок, чтобы они давали результат. Думаю, что с такой селекцией тренер должен поставить игру команды за ближайшие 1-2 месяца", - сказал Гладилин.
Деян Станкович возглавил московский клуб в межсезонье, сенив на тренерском мостике Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. Первую тренировку с командой сербский специалист провел 21 июня, футболист под его руководством сыграли несколько товарищеских матчей перед стартом Российской Премьер-Лиги. Этим летом состав пополнился 32-летним нападающим Виллианом Жозе из "Реала Бетиса" и атакующим полузащитником из "Ривер Плейта" Эсекьелем Барко. В первом туре "Спартак" потерпел поражение на выезде от "Оренбурга" (0:2), в следующей игре спартаковцы сыграют в гостях с подмосковными "Химками".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Гладилин: с такой селекцией Станкович должен поставить игру в "Спартаке" за 1-2 месяца
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал работу нового наставника красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"