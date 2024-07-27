- Я не смотрел повтор, пока не готов говорить о своем удалении. Не готов оспаривать решение. Если судья при открытии стадиона дает красную карточку, то она очевидна. Я извинился перед командой, извиняюсь перед болельщиками, что подвел команду.
Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором воронежский "Факел" принимал на своем поле "Акрон". Игра проходила на новом стадионе и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Оба мяча были забиты после того, как на второй добавленной к первому тайму минуте был удален нападающий воронежцев Евгений Марков, получивший прямую красную карточку за фол в атаке.
Источник: "Матч ТВ"
Форвард "Факела" Марков - о своем удалении: если судья при открытии стадиона дает красную карточку, то она очевидна
Нападающий "Факела" Евгений Марков прокомментировал свое удаление в матче 2-го тура РПЛ против "Акрона" (0:2).
Фото: ФК "Факел"