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Форвард "Факела" Марков - о своем удалении: если судья при открытии стадиона дает красную карточку, то она очевидна

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Нападающий "Факела" Евгений Марков прокомментировал свое удаление в матче 2-го тура РПЛ против "Акрона" (0:2).
Фото: ФК "Факел"
- Я не смотрел повтор, пока не готов говорить о своем удалении. Не готов оспаривать решение. Если судья при открытии стадиона дает красную карточку, то она очевидна. Я извинился перед командой, извиняюсь перед болельщиками, что подвел команду.

Сегодня, 27 июля, состоялся матч 2-го тура РПЛ, в котором воронежский "Факел" принимал на своем поле "Акрон". Игра проходила на новом стадионе и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Оба мяча были забиты после того, как на второй добавленной к первому тайму минуте был удален нападающий воронежцев Евгений Марков, получивший прямую красную карточку за фол в атаке.

Источник: "Матч ТВ"

Евгений Марков Факел Акрон
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