"В этом матче атака явно преобладала над обороной. Особенно это относится к футболистам "Локомотива". Они создали очень много моментов, но не смогли воспользоваться ими. На самом деле, по игре "Локомотив" точно не заслуживал поражения", - сказал Гранат.
Московское дерби "Динамо" и "Локомотива" прошло в минувшую субботу на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена", хозяева поля одержали победу со счетом 3:1. Голами отличились центральный полузащитник Лука Гагнидзе, 19-летний сербский защитник Милан Майсторович и нападающий Муми Нгамалё. В составе гостей единственный мяч забил новичок "Локомотива" Дмитрий Воробьёв. Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поле матча отметил, что "железнодорожники" могли сами забить три гола, но соперник не смог реализовать свои шансы.
В третьем туре РПЛ "Динамо" встретятся с тольяттинским "Акроном", "Локомотив" отправится в гости к грозненскому "Ахмату".
Источник: "Спорт Экспресс"
Гранат: по игре "Локомотив" точно не заслуживал поражения в дерби с "Динамо"
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал матч 2-го тура РПЛ между "Динамо" и "Локомотивом" (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"