"Третьим конкурентом "Зенита" в сезоне наряду с "Динамо" и ЦСКА может стать "Спартак". Я согласен со Станковичем, который сказал: "У нас есть игроки, способные делать разницу на поле и забивать". И Угальде с 14-й попытки забил-таки. И Барко - хорошее приобретение, в первом же матче отличился", - сказал Орлов.
После двух туров "Спартак" Деяна Станковича набрал три очка. В прошедшем втором туре красно-белые одержали уверенную победу над подмосковными "Химками" (3:1). Голами отличились аргентинский новичок команды Эсекьель Барко, а также нападающий Манфред Угальде и защитник Срджан Бабич. В первом туре красно-белые потерпели поражение в выездном матче с "Оренбургом" (0:2). В следующих играх Российской Премьер-Лиги спартаковцы встретятся с самарскими "Крыльями Советов", "Ахматом" и воронежским "Факелом".
Источник: "Чемпионат"
Орлов: конкурентом "Зенита" за чемпионство может стать "Спартак"
Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы "Спартака" конкурировать с "Зенитом" за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"