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Солтмурад Бакаев - об уходе из "Рубина": обид на клуб нет. Я мужчина

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Полузащитник тольяттинского "Акрона" Солтмурад Бакаев рассказал о своей реакции на расторжение этим летом контракта с казанским "Рубином".
Фото: "Чемпионат"
"Нет никаких обид на клуб ("Рубин"). Я мужчина и поэтому все нормально, нет никаких обид, мы нормально разошлись", - приводит слова Бакаева "РИА Новости".

Солтмурад Бакаев выступал за казанский "Рубин" с января 2020 года. 2 июля клуб из Татарстана объявил о расторжении контракта с 24-летним полузащитником по обоюдному согласию. В этот же день дебютант РПЛ, "Акрон" из Тольятти подписал однолетний контракт с футболистом.

Рубин Акрон Солтмурад Бакаев
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