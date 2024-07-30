"Нет никаких обид на клуб ("Рубин"). Я мужчина и поэтому все нормально, нет никаких обид, мы нормально разошлись", - приводит слова Бакаева "РИА Новости".
Солтмурад Бакаев выступал за казанский "Рубин" с января 2020 года. 2 июля клуб из Татарстана объявил о расторжении контракта с 24-летним полузащитником по обоюдному согласию. В этот же день дебютант РПЛ, "Акрон" из Тольятти подписал однолетний контракт с футболистом.
Солтмурад Бакаев - об уходе из "Рубина": обид на клуб нет. Я мужчина
Полузащитник тольяттинского "Акрона" Солтмурад Бакаев рассказал о своей реакции на расторжение этим летом контракта с казанским "Рубином".
Фото: "Чемпионат"