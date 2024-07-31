"Керимов нам помогает, и большое ему спасибо за это! Он оплатил все, что связано с нашим стадионом, и эта сумма около 250 миллионов рублей. Естественно, есть и дополнительная помощь. Насчет суммы я промолчу, потому что это не в моей компетенции. Но помощь от Керимова оказывается существенная", - приводит слова Газизова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен согласился выделить дагестанскому клуб 1 млн евро. Эти деньги должны пойти на трансферы. В настоящее время, согласно журналу Forbes, Сулейман Керимов с состоянием в 10,7 млрд долл. занимает 12-е место в списке богатейших бизнесменов России. В 2011-2016 годах Керимов был владельцем другого футбольного клуба из Махачкалы - "Анжи".
Газизов - о помощи Керимова "Динамо" Махачкала: большое ему спасибо за это!
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о помощи, которую клубу оказывает предприниматель Сулейман Керимов.
Фото: "РИА Новости"