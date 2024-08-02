"После матча с "Динамо Мх" болельщики списали нас со счетов? Конечно, после игры с Махачкалой они имеют право выразить недовольство, потому что игра, на самом деле, была плохой. Мне кажется, глупо нас списывать со счетов, потому что это всего вторая игра. Еще весь сезон впереди, команда только набирает обороты", - сказал Агкацев.
На старте нового сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл вничью в гостях с грозненским "Ахматом" (1:1), во втором туре "быки" повторили результат мачта в Грозном, встреча завершилась нулевой ничьей 0:0. В следующем третьем туре черно-зеленые отправятся в Воронеж на игру с "Факелом". Отметим, что краснодарская команда в Кубке России стартовала с победы над ЦСКА (1:0). По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории занял второе место, отстав от чемпиона "Зенита" на один балл.
Источник: "РБ Спорт"
Вратарь "Краснодара" Агкацев: глупо нас списывать со счетов, потому что еще весь сезон впереди
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал результаты команды на старте сезона.
Фото: ФК "Краснодар"