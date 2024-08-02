Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, которого связывали с возможным переходом в "Зенит", может покинуть РПЛ. Как сообщает "РБ Спорт", интерес к футболисту проявляют клубы из Турции и ОАЭ. По данным СМИ, "Зенит" предлагал за трансфер Кордобы 9 миллионов евро, а самому игроку - контракт с зарплатой в 4.5 миллиона за сезон.
Соглашение колумбийца с "Краснодаром" действительно еще год. В январе Кордоба сможет вести переговоры с любым другим клубом о бесплатном трансфере летом 2025-го года. В первых 2-х турах РПЛ колумбиец на поле не появлялся из-за отпуска после Кубка Америки, где он в составе своей сборной дошел до финала турнира.
"РБ Спорт": клубы Турции и ОАЭ заинтересованы в трансфере Кордобы из "Краснодара". На форвард претендует "Зенит"
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба может покинуть Россию в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Краснодара"