"Думаю, что он до сих пор желает играть в "Зените". Так что сейчас, видимо, он собирается поиграть в "Химках", чтобы вернуться в "Зенит" сильнее", - цитирует слова Прудникова "Матч ТВ".
Напомним, что ранее Зелимхан Бакаев на правах аренды выступал за "Аль-Вахду", в составе которой провел 25 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. За "Зенит" российский правый вингер провел 34 матча, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.
Прудников: Бакаев перешел в "Химки", чтобы вернуться в "Зенит" более сильным
Экс-игрок московского "Спартака" Александр Прудников поделился мнением по поводу перехода Бакаева из "Зенита" в "Химки" на правах аренды.
Фото: ФК "Химки"