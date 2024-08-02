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Прудников: Бакаев перешел в "Химки", чтобы вернуться в "Зенит" более сильным

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Экс-игрок московского "Спартака" Александр Прудников поделился мнением по поводу перехода Бакаева из "Зенита" в "Химки" на правах аренды.
Фото: ФК "Химки"
"Думаю, что он до сих пор желает играть в "Зените". Так что сейчас, видимо, он собирается поиграть в "Химках", чтобы вернуться в "Зенит" сильнее", - цитирует слова Прудникова "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Зелимхан Бакаев на правах аренды выступал за "Аль-Вахду", в составе которой провел 25 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. За "Зенит" российский правый вингер провел 34 матча, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.

Александр Прудников Химки Зелимхан Бакаев Зенит Российские трансферы
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