"Мое дело — не обсуждать слухи, а играть в футбол. Я, конечно, прочитал новость. Для меня это было удивление", - цитирует слова Зиньковского "РБ Спорт".
Антон Зиньковский выступает за "Спартак", начиная с сезона-2022/23. За это время он успел провести в составе московского клуба 77 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Крылья Советов", "Зенит-2" и "Чертаново".
Трансферная стоимость Зиньковского оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Зиньковский высказался по поводу слухов об его уходе из "Спартака"
Игрока "Спартака" Анто
Фото: ФК "Спартак"