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Зиньковский высказался по поводу слухов об его уходе из "Спартака"

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Игрока "Спартака" Анто
Фото: ФК "Спартак"
"Мое дело — не обсуждать слухи, а играть в футбол. Я, конечно, прочитал новость. Для меня это было удивление", - цитирует слова Зиньковского "РБ Спорт".

Антон Зиньковский выступает за "Спартак", начиная с сезона-2022/23. За это время он успел провести в составе московского клуба 77 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Крылья Советов", "Зенит-2" и "Чертаново".

Трансферная стоимость Зиньковского оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

Антон Зиньковский Спартак Российские трансферы
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