"Чалов хорошо играет. Он пошёл на повышение, там есть еврокубки. Думаю, что себя проявит. Есть шанс, что дальше возьмут куда-то в другой клуб. С командой перед уходом тепло попрощался. Пожелали ему удачи", - заявил Круговой.
Федор Чалов перебрался из ЦСКА в ПАОК за 3 миллиона евро. Греческий клуб активировал сумму отступных, которая была прописана в контракте футболиста с клубом. ПАОК является действующим чемпионом Греции.
В 3-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов ПАОК сыграет со шведским "Мальме". Матчи пройдут 6-го и 13-го августа. Федор Чалов был включен в заявку команды на Лигу Чемпионов.
Источник: "Чемпионат"
Круговой - о трансфере Чалова из ЦСКА в ПАОК: он пошел на повышение, пожелали ему удачи
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о переходе воспитанника "армейцев" Федора Чалова в греческий ПАОК.
Фото: YouTube-канал ПАОКа