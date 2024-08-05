Защитник Пальцев: нельзя простыми словами описать то, что сделал судья матча "Динамо" Мх - "Пари НН"

- Никак не оцениваю судейство в матче с "Пари НН". Это не моя обязанность, этим занимаются другие люди. Нельзя простыми словами описать то, что сделал судья. То, что сделано, уже не перевернуть. Работаем дальше и разбираем ошибки. Мы сами не забивали свои моменты, поэтому, в частности, сами виноваты, что довели дело до глупых ошибок. Но вчера на поле до 80-й минуты была одна команда, и все знают, кто это, - передаёт слова Пальцева "Чемпионат".
Махачкалинское "Динамо" в матче 3 тура Российской премьер-лиги потерпело поражение на своём поле со счётом 0:1 от "Пари Нижнего Новгорода". Единственный гол был забит полузащитником Николаем Калинским с назначенного после видеопросмотра пенальти на 82-й минуте, с 60-й минуты махачкалинцы играли в меньшинстве после удаления за вторую жёлтую карточку центрального защитника Муталипа Алибекова.
Главным рефери на этом матче работал Ян Бобровский, пару видеоарбитров составили ВАР Рафаэль Шафеев и АВАР Алексей Амелин. После игры генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов раскритиковал действия судейской бригады.
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Левый защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев ответил на вопрос о судействе домашнего матча 3 тура РПЛ против "Пари НН" (0:1).
Фото: ФНЛ