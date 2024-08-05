Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
20:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Защитник Пальцев: нельзя простыми словами описать то, что сделал судья матча "Динамо" Мх - "Пари НН"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Левый защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев ответил на вопрос о судействе домашнего матча 3 тура РПЛ против "Пари НН" (0:1).
Фото: ФНЛ
- Никак не оцениваю судейство в матче с "Пари НН". Это не моя обязанность, этим занимаются другие люди. Нельзя простыми словами описать то, что сделал судья. То, что сделано, уже не перевернуть. Работаем дальше и разбираем ошибки. Мы сами не забивали свои моменты, поэтому, в частности, сами виноваты, что довели дело до глупых ошибок. Но вчера на поле до 80-й минуты была одна команда, и все знают, кто это, - передаёт слова Пальцева "Чемпионат".

Махачкалинское "Динамо" в матче 3 тура Российской премьер-лиги потерпело поражение на своём поле со счётом 0:1 от "Пари Нижнего Новгорода". Единственный гол был забит полузащитником Николаем Калинским с назначенного после видеопросмотра пенальти на 82-й минуте, с 60-й минуты махачкалинцы играли в меньшинстве после удаления за вторую жёлтую карточку центрального защитника Муталипа Алибекова.

Главным рефери на этом матче работал Ян Бобровский, пару видеоарбитров составили ВАР Рафаэль Шафеев и АВАР Алексей Амелин. После игры генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов раскритиковал действия судейской бригады.

Газизов: главный арбитр просто уничтожил "Динамо" в матче с "Пари НН". Вся страна видела это судейство

Аршавин: судья Ян Бобровский принес три очка "Пари НН" в матче с "Динамо" Махачкала

Григорьянц объяснил, почему КДК РФС не станет рассматривать слова Газизова о судьях матча "Динамо" Мх - "Пари НН"

Динамо Мх Нижний Новгород Валентин Пальцев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится