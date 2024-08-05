"Мусаев подвис в "Краснодаре"?Думаю, что да. Иногда он высказывается, что не держится за свое место. Считаю, что немного некорректно так говорить. Думаю, что любой тренер держится за свое место. В такой команде, как "Краснодар", - в первую очередь. Но не только тренер, но и игроки ответственны за результат, и руководители. Все вешать на тренера абсолютно не стоит", - заявил Фильцов.
"Краснодар" под управлением Мурада Мусаева одержал лишь 1 победу в 5-ти стартовых матчах сезона во всех турнирах. "Горожане" уступили "Зениту" (2:4) в матче за Суперкубок страны. Матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА завершился минимальной победой (1:0).
В Премьер лиге в первых 3-х турах "Краснодар" трижды сыграл вничью. Игра с "Ахматом" завершилась со счетом 1:1. В матчах против махачкалинского "Динамо" и "Факела" голов забито не было (оба - 0:0).
Источник: "РБ Спорт".
Фильцов: Мусаев говорит, что не держится за свое место в "Краснодаре". Это некорректно
Экс-вратарь "Краснодара" Александр Фильцов высказался о наставнике команды Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"