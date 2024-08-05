"Зениту" уже можно отдавать чемпионство? Ну, "Динамо" тоже неплохо играет, тоже три победы. Но "Зенит", да, пока явно выделяется, плюс Глушенкова они вырвали, конечно… Супертрансфер и большая потеря для "Локомотива". "Зенит" может остановить только "Динамо"? Да, скорее всего", - заявил Логашов.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал 3 победы в первых 3-х матчах РПЛ с общей разницей забитых и пропущенных мячей 13:0. В первых 5-ти матчах во всех турнирах у сине-бело-голубых 5 побед, включая победу над "Краснодаром" (4:2) в матче за Суперкубок России. Форвард Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" этим летом за 6.3 миллиона евро. В первых 5-ти матчах за новый клуб на его счету 8+1 по системе гол+пас.
Единственной командой, помимо "Зенита", которая идет с максимумом очков после 3-х туров является московское "Динамо". В 4-м туре Премьер-лиги команды встретятся в очном матче. Игра состоится в субботу, 10-го августа.
Источник: "РБ Спорт"
Логашов: Глушенков - супертрансфер. Только "Динамо" может остановить "Зенит"
Экс-футболист "Локомотива" Арсений Логашов высказался об игре новичка "Зенита" Максима Глушенкова, а также о конкуренции действующих чемпионов с "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"