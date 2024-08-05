"Краснодар" действительно отправил мне комплект медалей, и я недавно получил их. Я и мой тренерский штаб теперь с медалями", - цитирует Ивича "РБ Спорт".
Владимир Ивич возглавлял "Краснодар" с января 2023-го по март 2024 года. Под его руководством команда провела 48 матчей, в которых одержала 27 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. По итогам прошлого сезона "быки" финишировали на второй строчке в турнирной таблице и впервые в своей истории завоевали серебряные медали российской Премьер-лиги.
Бывший главный тренер "Краснодара" Ивич и его штаб получили серебряные медали РПЛ
Экс-наставник "Краснодара" Владимир Ивич рассказал, что получил серебряную медаль по итогам прошлого сезона.
Фото: "Матч ТВ"