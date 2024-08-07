Центральный защитник Фабиан Бальбуэна, который принимал участие в Олимпийских играх-2024 в Париже вернулся в Москву. Как сообщает Sport24, ссылаясь на слова агента футболиста Агусти Параха, Бальбуэна уже находится в расположении "Динамо".
Фабиан Бальбуэна получил приглашение в состав олимпийской сборной своей страны. Тренерским штабом "Динамо" было принято решение отпустить игрока на турнир. Бальбуэна принял участие во всех 4-х матчах на Олимпиаде, где Парагвай вылетел на стадии четвертьфинала, уступив по пенальти Египту.
Московское "Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 3-х туров. В активе команды 9 очков. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с "Зенитом".
Защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна вернулся в "Динамо" после Олимпийских игр
Агусти Параха, агент защитника "Динамо" Фабиана Бальбуэна, сообщил о возвращении своего клиента в клуб.
Фото: "Матч ТВ"