"Александр чувствует себя нормально. Восстановительный процесс идёт по плану, ничего серьёзного не произошло. Медицинский штаб "Монако" определит сроки возвращения Александра", - сказал Клюев.
В эту среду пресс-служба "Монако" заявила, что Головин получил удар по лодыжке, в сообщении уточнялось, что 28-летний россиянин будет отсутствовать недолго.
Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года, полузащитник сыграл за "монегасков" 203 матча во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро, действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
Агент хавбека "Монако" Головина рассказал о состоянии игрока после травмы лодыжки
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья игрока после полученной травмы лодыжки.
Фото: ФК "Монако"