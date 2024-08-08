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Силкин: "Динамо" может обыграть "Зенит" за счёт организованных действий и самоотдачи всей команды

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Российский тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
"Динамо" может обыграть "Зенит" за счёт организованных действий и самоотдачи всей команды. Поэтому для "Динамо" будет очень трудная игра. Если они сыграют удачно, то это будет чудо. А ничья - неплохой результат", - сказал Силкин.

В эту субботу, 10 августа, состоится встреча двух лидеров страта сезона петербургского "Зенита" и московского "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, главным арбитром назначили Сергея Иванова. После трех туров команды набрали по 9 очков и в турнирной таблице занимают первое и второе место соответственно. В первых трех матчах "Зенит" одержал три победы с общей разницей пропущенных и забитых мячей 13:0, у динамовцев этот показатель равен 8:2.

Источник: "Чемпионат"

Сергей Силкин Зенит Динамо
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