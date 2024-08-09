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Агент: защитник "Галатасарая" Кён, которым интересуется "Спартак", хочет остаться в Турции

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Омер Узун, агент защитника "Галатасарая" Деррика Кёна, которым интересуется "Спартак", заявил, что игрок желает остаться в Турции.
Фото: IMAGO
"На данный момент Кён предпочитает остаться в "Галатасарае". Я не знаю насчет того, делал ли "Спартак" предложение клубу по Деррику", - сказал агент.

Ранее в СМИ сообщали, что московский "Спартак" сделал предложение "Галатасараю" в размере 22 миллионов евро за двух игроков - вингера Керема Актюркоглу и немецкого защитника Деррика Кёна. Немец присоединился к турецкому клубу в феврале этого года, перейдя из "Гамбурга" за 3,35 миллиона евро. Ранее Кён выступал за нидерландский "Виллем II", играл в молодежных командах "Баварии" и того же "Гамбурга". Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: "Матч ТВ"

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