"Клуб должен возвращать и реинвестировать средства за счет покупок игроков подешевле и продаж подороже. Это надо, чтобы сохранять бюджет и инвестиции от акционера на более-менее стабильном уровне, не увеличивая ничего. Мне не кажется, что это подход "маленького" клуба. Можно отпустить игрока, а за деньги, полученные от хорошей сделки, купить, условно, двух других схожего уровня. Просто, может, кто-то их не видит. Задача "Акрона" как раз находить такие алмазы, чтобы не терять в качестве", - приводит слова Власова Sport24.
"Акрон" - это частный футбольный клуб, который был создан в 2018 году Павлом Морозовым, бенефициаром промышленно-металлургического объединения ГК "Акрон Холдинг". Команда базируется в Тольятти, но домашние встречи в настоящее время проводит в Самаре. В 2024 году команда дебютировала в высшем футбольном дивизионе России - Российской Премьер-Лиге. За первые три тура "Акрон" набрал три очка.
По оценке интернет портала Transfermarket, общая рыночная стоимость игроков "Акрона" составляет 14,3 млн евро. Этим летом тольяттинский клуб купил семерых футболистов в общей сложности за 2,07 млн евро, а продал - трёх футболистов за 560 тыс. евро.
Гендиректор "Акрона": купить игроков подешевле и продать подороже - это не подход "маленького" клуба
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов разъяснил политику тольяттинского клуба на трансферном рынке с учётом формирования бюджета.
Фото: ФК "Акрон"