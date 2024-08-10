"Думаю, что уже не перейдет. Слишком все затянулось, и многие точки невозврата пройдены. Если бы "Зенит" сильно хотел его заполучить, то он бы уже был в команде Семака. Соболев вообще ни в чем не универсальнее Кассьерры", приводит слова Корнеева "СЭ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" велись переговоры по переходу 27-летнего форварда в стан сине-бело-голубых, но они застопорились из-за разногласий по поводу суммы компенсации. На фоне этих новостей нападающий был отстранён от тренировок с основным составом красно-белых и пропустил четыре матча московского клуба.
В соответствии с данными, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость Соболева составляет 7,5 млн евро. Срок действия его контракта с красно-белыми истекает 30 июня 2026 года.
Корнеев: Соболев не перейдет в "Зенит", он не универсальнее Кассьерры
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился своим мнением о возможном трансфере нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в петеребургский клуб.
Фото: ТАСС