Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Спартак
20:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
0 - 1 0 1
РоторЗавершен
Арсенал Тула
19:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
РодинаНе начат

ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду с травмой Роши

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по эпизоду с участием Роши и Сперцяна.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна", - цитирует Брейдо "РИА Новости".

Вчера, 10-го августа, московский ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" в матче 4-го тура РПЛ со счетом 1:2. В первом тайме полузащитник южан Эдуард Сперцян нарушил правила на защитнике московского клуба Виллиане Роше, игрок "армейцев" получил повреждение и не смог продолжить игру. Сообщалось, что Роша избежал перелома ноги, однако ему наложили несколько швов.

ЦСКА Виллиан Роша Краснодар Эдуард Сперцян ЭСК РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится