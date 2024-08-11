"Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна", - цитирует Брейдо "РИА Новости".
Вчера, 10-го августа, московский ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" в матче 4-го тура РПЛ со счетом 1:2. В первом тайме полузащитник южан Эдуард Сперцян нарушил правила на защитнике московского клуба Виллиане Роше, игрок "армейцев" получил повреждение и не смог продолжить игру. Сообщалось, что Роша избежал перелома ноги, однако ему наложили несколько швов.
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду с травмой Роши
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по эпизоду с участием Роши и Сперцяна.
Фото: ПФК ЦСКА