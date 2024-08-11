"Если "Зенит" снизу кто-то подожмёт, то мы опять получим ситуацию, когда две-три или даже четыре команды будут бороться за первое место. Это может быть "Спартак", "Локомотив". Вполне возможны варианты, что они включатся. ЦСКА тоже нельзя сбрасывать со счетов. Только "Краснодар" на старте тормозил, но они исправят ситуацию", - сказал Кирьяков.
После четырех игр петербургский "Зенит" вышел в лидеры российского чемпионата, набрав 12 очков. В прошедшем в субботу матче с московским "Динамо" сине-бело-голубые усилиями Максима Глушенкова одержали минимальную победу со счетом 1:0. Динамовцы имели возможность сравнять счет в концовке, но форвард Муми Нгамалё не смог переиграть Евгения Лотышонка.
Подопечные Марцела Лички с 9-ю набранными очками занимают второе место, столько же баллов у "Локомотива". В это воскресенье в турнирной таблице их может догнать московский "Спартак", который сыграет в заключительном матче 4-го тура с грозненским "Ахматом". "Краснодар" в минувшую субботу добился первой победы в сезоне, переиграв ЦСКА (2:1) и сейчас располагается на седьмой строчке, армейцы идут четвертой позиции с 7-ю очками.
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Кирьяков: если "Зенит" снизу кто-то подожмёт, то за первое место опять будут бороться две-три команды
Российский тренер Сергей Кирьяков предположил, какие команды смогут составить конкуренцию "Зениту" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"