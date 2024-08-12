"Не хотелось бы, чтобы в клубе повторилась история с Глушенковым. В прессе утверждали, что "Локомотив" ничего особо и не заработал на Максиме. А теперь Глушенков начал в "Зените" с большого количества голов, за такого футболиста можно было бы выручить гораздо больше, наверное. Молодые ребята в "Локомотиве" уже начинают проявлять себя и хотелось бы, чтобы после успешного сезона не началась условная распродажа их в другие клубы", - заявил Баринов.
Лучший ассистент чемпионата России 2023/24 Максим Глушенков перешел из "Локомотива" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 6.3 миллиона евро. Пункт о выкупе футболиста за такую сумму присутствовал в контракте форварда с "железнодорожниками".
В первых 5-ти официальных матчах в составе "Зенита" Максим Глушенков отметился 9-ю забитыми мячами и 1-й голевой передачей. В среднем на гол в футболке "Зенита" Глушенков тратит 49 минут. Напомним, в прошлом сезоне 25-летний форвард оформил 8+21 в 38-ми матчах за "Локомотив" в чемпионате и Кубке России.
В первых 5-ти матчах нового сезона 19-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков оформил 2+4 по системе гол+пас. На счету его сверстника и одноклубника Сергея Пиняева 1+1.
Источник: "РБ Спорт"
Валерий Баринов: не хотелось бы, чтобы в "Локомотиве" повторилась история с Глушенковым
Актер театра и кино Валерий Баринов поделился мнением о трансфере форварда Максима Глушенкова из "Локомотива" в "Зенит".
Фото: РИА Новости