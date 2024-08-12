"Наследники мои - это только мои сыновья. Например, Максим, который играет на позиции вратаря. Я надеюсь, у него получится реализовать себя в этом направлении", – отметил Малафеев.
Бывший голкипер "Зенита" добавил, что пока преждевременно говорить о будущем Латышонка в петербургском клубе на длительную перспективу, многое будет зависеть от самого игрока - согласится он оставаться в команде на долгие годы. Напомним, Евгений Латышонок перешел в стан сине-бело-голубых в это летнее трансферное окно из калининградской "Балтики".
В текущем сезоне 26-летний вратарь пропустил два мяча в матче за Суперкубок с "Краснодаром" (4:2). В рамках российского чемпионата Евгений за четыре тура не пропустил ни одного, а команда имеет разницу забитых и пропущенных мячей 14:0.
Источник: "Спорт День за Днем"
Малафеев не считает Латышонка своим наследником в воротах "Зенита"
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев ответил на вопрос о том, считает ли он нынешнего вратаря сине-бело-голубых Евгения Латышонка своим наследником.
Фото: РИА Новости