Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 2 0 2
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

Журавель: желающих тренировать "Факел" будет мало

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный журналист Тимур Журавель отреагировал на расторжение соглашения между воронежским "Факелом" и главным тренером Игорем Черевченко.
Фото: телеграм-канал Тимура Журавеля
"Шоковая терапия и частая смена тренеров помогли "Факелу" продержаться в РПЛ на протяжении двух сезонов. Мало кто захочет идти в "Факел", зная, что ему будет отведен небольшой временной отрезок с ограниченными ресурсами", — приводит слова Журавеля "Матч ТВ".

12 августа воронежский "Факел" на официальном сайте клуба объявил о расторжении трудового соглашения с главным тренером команды Игорем Черевченко. Сообщается, что данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. После четырёх туров "Факел", набрав одно очко с разницей мячей 1:7, занимает последнее место в турнирной таблице.

Тимур Журавель Факел Игорь Черевченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится