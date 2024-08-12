"Шоковая терапия и частая смена тренеров помогли "Факелу" продержаться в РПЛ на протяжении двух сезонов. Мало кто захочет идти в "Факел", зная, что ему будет отведен небольшой временной отрезок с ограниченными ресурсами", — приводит слова Журавеля "Матч ТВ".
12 августа воронежский "Факел" на официальном сайте клуба объявил о расторжении трудового соглашения с главным тренером команды Игорем Черевченко. Сообщается, что данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. После четырёх туров "Факел", набрав одно очко с разницей мячей 1:7, занимает последнее место в турнирной таблице.
Журавель: желающих тренировать "Факел" будет мало
Спортивный журналист Тимур Журавель отреагировал на расторжение соглашения между воронежским "Факелом" и главным тренером Игорем Черевченко.
Фото: телеграм-канал Тимура Журавеля