"В любом случае Фернандес — игрок высокого уровня. Он профессионал, всегда дорабатывал не только на поле, но и в зале. Дело не в том, что Марио сдал. Помешали травмы, тем более с возрастом немножко тяжелее выходить на свой уровень", - цитирует Караваева "СЭ".
Марио Фернандес покинул "Зенит" 23 июля после расторжения контракта по обоюдному согласию. В составе петербургского клуба игрок провёл один сезон, в котором принял участие в 18 матчах. При этом он пропустил 5 месяцев из-за восстановления после полученных травм.
В настоящее время 33-летний защитник находится в статусе свободного агента. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
Караваев - об уходе Фернандеса из "Зенита": Марио профессионал, но с возрастом тяжелее выходить на свой уровень
Защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев объяснил уход из команды Марио Фернандеса.
Фото: "Матч ТВ"