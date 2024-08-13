"Чемпионат только начался, и еще очень рано делать какие-либо выводы. Сезон никогда не заканчивается так, как начинается. Все возможно. Сейчас мы идем от игры к игре. "Краснодар" способен побороться за медали, у нас хорошая команда", - заявил Тормена.
"Краснодар" начал сезон с 3-х ничьих и 1-й победы в первых четырех турах РПЛ. Всего на счету подопечных Мурада Мусаева 6 набранных очков. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице перед 5-м туром. Прошлый сезон "быки" завершили с 56-ю очками на 2-м месте в турнирной таблице и с отставанием в 1 очко от "Зенита", который в итоге стал чемпионом страны.
В 5-м туре "Краснодар" примет на своем поле "Пари НН". Перед этим "быки" сыграют на групповом этапе Кубка России против "Ахмата".
Источник: "РБ Спорт"
Тормена: "Краснодар" способен побороться за медали, у нас хорошая команда
Защитник "Краснодара" Витор Тормена поделился ожиданиями от сезона 2024/25.
Фото: официальный сайт "Краснодара"