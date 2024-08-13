Сообщается, что у турецкого клуба после окончания арендного соглашения будет опция выкупа аргентинского футболиста за 3,5 млн евро и 20% от перепродажи. Кроме того, "Антальяспор" будет полностью выплачивать заработную плату нападающему ЦСКА.
Московский клуб купил Гайча в августе 2020 года у аргентинского клуба "Сан Лоренсо" за 8,5 млн евро. Последний сезон аргентинец провёл в аренде в турецком клубе "Ризеспор". По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,7 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Стали известны условия аренды игрока ЦСКА Гайча в "Антальяспоре"
По информации СМИ, игрок московского ЦСКА Адольфо Гайч будет отдан в бесплатную аренду в турецкий "Антальяспор".
Фото: "РИА Новости"