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Агент Сутормина: Алексей переходит на правах аренды в "Ростов", он давно хотел поработать с Карпиным

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Агент Александр Клюев, предоставляющий интересы полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о переходе игрока в "Ростов".
Фото: ФК "Зенит"
"Алексей переходит на правах аренды в "Ростов", потому что ему давно хотелось поработать под руководством Валерия Георгиевича Карпина", - сказал агент.

Журналист Иван Карпов сообщал, что "Зенит" отдаст Алексея Сутормина в аренду в "Ростов" на один сезоне. Действующее трудовое соглашение футболиста истекает в июне 2025 года.

Сутормин перешел в петербургский клуб из казанского "Рубина" летом 2019-го года, всего он провел за сине-бело-голубых 123 матча и забил 12 голов. Вторую половину прошлого сезона 30-летний полузащитник провел в "Сочи" на правах аренды. В текущем сезоне Сутормин на поле не выходил.

Источник: "Спорт День за Днем"

Алексей Сутормин Ростов Российские трансферы Валерий Карпин
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