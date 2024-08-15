"Хотелось бы добиться положительного результата, но у нас нет времени расстраиваться. Первый тайм был более чем достойный, меня порадовало, что ребята отдавались в игре, было много стыков. Извините, мы находимся немножко в поиске, меняем схему. Игра была важной, но рассматривали ее как подготовку к ближайшим матчам в Москве. Смотрим сочетания на поле, я удовлетворен, поблагодарил ребят. Но нужно прибавлять во многих компонентах", - приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".
15 августа воронежский "Факел" в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 на своём поле принимал тольяттинский "Акрон" и потерпел поражение со счётом 1:2. Для воронежцев это поражение стало вторым в данном розыгрыше Кубка России, после двух туров они занимают последнее, четвёртое место в группе D.
Ранее на этой неделе "Факел" по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с главным тренером Игорем Черевченко. На пост наставника был приглашён Дмитрий Пятибратов, который уже возглавлял воронежский клуб в 2022-2023 гг. Матч с "Акроном" стал для 48-летнего специалиста первымпосле назначения.
Пятибратов - после поражения от "Акрона": игра была подготовкой к ближайшим матчам в Москве
Главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Факел"