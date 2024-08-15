"Я думаю, что европейцы очень ждут возвращения России на международную арену. Россия нужна как для финансов, так и для спорта. Возвращение России — это хорошо и для спортсменов, и для туризма! Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА — верните Россию сегодня же! Россия не виновата во всем, что сейчас происходит, потому что виноваты другие определенные люди!", - цитирует Ари "РБ Спорт".
ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года из-за событий вокруг Украины. В частности, сборная России была исключена из отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года и не допущена к участию в отборочном турнире Евро-2024. Российские футбольные клубы на неопределённое время исключили из еврокубков - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Ари потребовал от ФИФА и УЕФА возвращения России
Бывший футболист московского "Спартака", "Краснодара" и сборной России Ари потребовал от ФИФА и УЕФА возвращения российских клубов и национальных команд на международные турниры.
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